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Витсель заработает 80 млн евро за 4 года в Китае

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Тяньцзинь Сунцзян, Витсель Аксель
Сегодня, 20:37 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Стали известны некоторые подробности контракта полузащитника Акселя Витселя в китайском «Тяньцзинь Сунцзян». Пока еще игрок «Зенита» получит в новом клубе четырехлетний контракт, а его зарплата в год составит 15.5 млн евро. Кроме того, у него будет возможность зарабатывать бонусы, которые, по разным оценкам, составят от 13 до 15 млн. В общей сложности бельгиец станет богаче практически на 80 млн евро.

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