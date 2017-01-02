Витсель заработает 80 млн евро за 4 года в Китае

Стали известны некоторые подробности контракта полузащитника Акселя Витселя в китайском «Тяньцзинь Сунцзян». Пока еще игрок «Зенита» получит в новом клубе четырехлетний контракт, а его зарплата в год составит 15.5 млн евро. Кроме того, у него будет возможность зарабатывать бонусы, которые, по разным оценкам, составят от 13 до 15 млн. В общей сложности бельгиец станет богаче практически на 80 млн евро.