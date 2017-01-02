Клопп: «Не могу объяснить произошедшее»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью своей команды в матче 20-го тура АПЛ против «Сандерленда» (2:2).

«Я не могу объяснить произошедшее. Видел, что „Ливерпуль“ боролся, но не уверен, что он мог выиграть этот матч. О самой игре я понятия не имею, что говорить.

В эпизоде со штрафным перед назначением второго пенальти нарушения не было. Нам не хватило удачи, но „Сандерленд“ тоже упорно трудился и, возможно, заслужил эту ничью».