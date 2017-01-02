Гвардиола: «Оставить в запасе Агуэро и Силву - большая ошибка»
Сегодня, 21:12 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был немного раздражен после победы своей команды в поединке 20-го тура АПЛ над «Бернли» (2:1). Специалисту задали вопрос о Серхио Агуэро и Давиде Силве, которые остались в запасе и появились только в начале второго тайма.
«Да, вы правы, оставить их в запасе было большой ошибкой. Я выпустил их в перерыве? Да, потому что я умный», — сказал Пеп, последнюю фразу бросив с небольшой долей иронии.
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