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Гвардиола: «Оставить в запасе Агуэро и Силву - большая ошибка»

Матч: Манчестер СитиМанчестер Сити2 : 1БернлиБернли
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 21:12 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был немного раздражен после победы своей команды в поединке 20-го тура АПЛ над «Бернли» (2:1). Специалисту задали вопрос о Серхио Агуэро и Давиде Силве, которые остались в запасе и появились только в начале второго тайма.

«Да, вы правы, оставить их в запасе было большой ошибкой. Я выпустил их в перерыве? Да, потому что я умный», — сказал Пеп, последнюю фразу бросив с небольшой долей иронии.

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