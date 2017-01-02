Мане: «Мяч попал мне в руку. Думаю, пенальти был»

Форвард «Ливерпуля» Садьо Мане признал, что в матче АПЛ против «Сандерленда» (2:2) в концовке мяч действительно попал в руку сенегальцу, а потому пенальти, реализованный Джермейном Дефо, справедлив.

«Честно говоря, я думаю, что мяч попал мне в руку. Игрок соперника толкнул меня, я потерял равновесие, и был контакт с мячом. Так что да, я бы сказал, что это пенальти.

Мы должны принять эту ничью и готовиться к следующему поединку».