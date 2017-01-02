Мане: «Мяч попал мне в руку. Думаю, пенальти был»
Матч: Сандерленд2 : 2Ливерпуль
Сегодня, 21:21 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Форвард «Ливерпуля» Садьо Мане признал, что в матче АПЛ против «Сандерленда» (2:2) в концовке мяч действительно попал в руку сенегальцу, а потому пенальти, реализованный Джермейном Дефо, справедлив.
«Честно говоря, я думаю, что мяч попал мне в руку. Игрок соперника толкнул меня, я потерял равновесие, и был контакт с мячом. Так что да, я бы сказал, что это пенальти.
Мы должны принять эту ничью и готовиться к следующему поединку».
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Игра рукой должна быть игрой!ИГРА РУКОЙ!Но никак не когда попадает в руку
Парень красава!
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Мю Чэмп