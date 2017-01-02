Гвардиола: «Я уже подхожу к концу своей тренерской карьеры»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не намерен заниматься своей нынешней деятельностью до глубокой старости.

«Я не буду тренировать в 60 или 65 лет. Чувствую, что уже подхожу к концу своей карьеры. Я буду в Манчестере эти 3 года контракта, может, и больше, но уверен, что я подхожу к концу своей тренерской карьеры. Когда закончу с футболом, ищите меня на полях для гольфа», — сказал 45-летний специалист.

В неофициальном списке самых высокооплачиваемых тренеров Европы Гвардиола занимает второе место.