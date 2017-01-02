Бартон присоединился к «Бернли»
Вчера, 22:34 | Источник: ФК "Бернли" | Редакция: Дмитрий Кристя
Одиозный полузащитник Джоуи Бартон присоединился к «Бернли». Контракт 34-летнего игрока рассчитан до лета.
Последним местом работы Бартона был «Рейнджерс», который расторг договор с игроком по обоюдному соглашению сторон.
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