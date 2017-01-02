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Бартон присоединился к «Бернли»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Бернли, Бартон Джоуи
Вчера, 22:34 | Источник: ФК "Бернли" | Редакция: Дмитрий Кристя

Одиозный полузащитник Джоуи Бартон присоединился к «Бернли». Контракт 34-летнего игрока рассчитан до лета. 

Последним местом работы Бартона был «Рейнджерс», который расторг договор с игроком по обоюдному соглашению сторон.

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