Агент: «Шкулетич не нужен Сёмину»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Шкулетич Петар, Семин Юрий
Вчера, 22:44 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Дмитрий Кристя
Агент нападающего «Локомотива» Петара Шкулетича Иван Аджич рассказал о письме, которое получил его клиент после окончания первого круга.
«В 20-х числах декабря Петару на электронную почту пришло письмо о том, что тренерский штаб Юрия Семина на него не рассчитывает и его не берут на предсезонные сборы. Сейчас официальных предложений по Шкулетичу от других клубов нет. У игрока на руках действующий контракт до лета 2018-го года, и он намерен бороться за место в составе».
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