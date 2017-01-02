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Агент: «Шкулетич не нужен Сёмину»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Шкулетич Петар, Семин Юрий
Вчера, 22:44 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Дмитрий Кристя

Агент нападающего «Локомотива» Петара Шкулетича Иван Аджич рассказал о письме, которое получил его клиент после окончания первого круга.

«В 20-х числах декабря Петару на электронную почту пришло письмо о том, что тренерский штаб Юрия Семина на него не рассчитывает и его не берут на предсезонные сборы. Сейчас официальных предложений по Шкулетичу от других клубов нет. У игрока на руках действующий контракт до лета 2018-го года, и он намерен бороться за место в составе».

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