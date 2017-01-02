«Неймеген» разорвал контракт с Овусу-Абейе
Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2016/2017, Заграница: трансферы, НЕК Неймеген, Овусу-Абейе Квинси
Вчера, 23:21 | Источник: gelderlander.nl | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший игрок «Спартака» Квинси Овусу-Абейе покинул НЕК. Нидерландский клуб разорвал контракт с 30-летним футболистом из-за многократных нарушений дисциплины. В частности, полузащитник подрался с одним из тренеров команды.
Овусу-Абейе защищал цвета «Неймегена» с минувшей осени. Он провел за клуб 12 матчей в чемпионате Голландии и отметился четырьмя ассистами.
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