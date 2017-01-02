«Неймеген» разорвал контракт с Овусу-Абейе

Бывший игрок «Спартака» Квинси Овусу-Абейе покинул НЕК. Нидерландский клуб разорвал контракт с 30-летним футболистом из-за многократных нарушений дисциплины. В частности, полузащитник подрался с одним из тренеров команды.

Овусу-Абейе защищал цвета «Неймегена» с минувшей осени. Он провел за клуб 12 матчей в чемпионате Голландии и отметился четырьмя ассистами.