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Джамбулатов: «Кадиев не позволит „Анжи“ вылететь»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Анжи
Вчера, 23:29 | Источник: izvestia.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов порассуждал о причинах перестройки в махачкалинском клубе.

«Я считаю, что это решение Керимов принял не сейчас, а гораздо раньше. Все было заметно по тому менеджменту, который он направляет на работу с командой. Все клубы сейчас перестраиваются. Возможно, поэтому Керимов принял решение об оптимизации расходов, не оставив при этом клуб у разбитого корыта. И выполнил директиву государства на более умеренные траты.

Скажу довольно самоуверенно и нахально, что Кадиев – тот человек, который даже в условиях масштабных кадровых обновлений не позволит клубу вылететь».

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Вчера 23:52
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
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Вчера 23:50
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Вчера 23:37
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