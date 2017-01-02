Джамбулатов: «Кадиев не позволит „Анжи“ вылететь»
Вчера, 23:29 | Источник: izvestia.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов порассуждал о причинах перестройки в махачкалинском клубе.
«Я считаю, что это решение Керимов принял не сейчас, а гораздо раньше. Все было заметно по тому менеджменту, который он направляет на работу с командой. Все клубы сейчас перестраиваются. Возможно, поэтому Керимов принял решение об оптимизации расходов, не оставив при этом клуб у разбитого корыта. И выполнил директиву государства на более умеренные траты.
Скажу довольно самоуверенно и нахально, что Кадиев – тот человек, который даже в условиях масштабных кадровых обновлений не позволит клубу вылететь».
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Или войдите через
а в таблице.если внимательно взглянешь ! Набрать
за 13 игр 10 очков вполне под силу и даже урезанному
наполовину составу,с учетом того,что происходит
в других командах,так что дело лишь в мотивации !