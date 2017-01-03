«Лилль» может арендовать Батшуайи

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи, который не имеет регулярной практики, может сменить команду. Интерес к бельгийцу проявляет «Лилль», который планирует усилить атаку в январе. Французский клуб хочет арендовать Батшуайи до конца сезона без права выкупа. Во Франции форвард ранее выступал за «Марсель».