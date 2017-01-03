«Лилль» может арендовать Батшуайи
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Лилль, Батшуайи Миши
Сегодня, 00:20 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Челси» Миши Батшуайи, который не имеет регулярной практики, может сменить команду. Интерес к бельгийцу проявляет «Лилль», который планирует усилить атаку в январе. Французский клуб хочет арендовать Батшуайи до конца сезона без права выкупа. Во Франции форвард ранее выступал за «Марсель».
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