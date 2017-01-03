Вида может сменить киевское «Динамо» на «Бешикташ»
Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Динамо К, Бешикташ, Вида Домагой
Сегодня, 00:35 | Источник: futbolarena.com | Редакция: Сергей Иванов
Защитник киевского «Динамо» Домагой Вида может продолжить карьеру в Турции. Интерес к хорвату проявляет «Бешикташ», с которым Вида уже контактировал. Ему «Бешикташ» готов предложить контракт на 3,5 года. Он может обойтись турецкому клубу в 5 млн евро.
Ранее в Турцию из «Динамо» перебрался вратарь Александр Рыбка.
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