Вида может сменить киевское «Динамо» на «Бешикташ»

Защитник киевского «Динамо» Домагой Вида может продолжить карьеру в Турции. Интерес к хорвату проявляет «Бешикташ», с которым Вида уже контактировал. Ему «Бешикташ» готов предложить контракт на 3,5 года. Он может обойтись турецкому клубу в 5 млн евро.

Ранее в Турцию из «Динамо» перебрался вратарь Александр Рыбка.