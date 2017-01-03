ЦСКА может перехватить у «Спартака» 21-летнего игрока «Коринтианса»

ЦСКА может перехватить у «Спартака» защитника «Коринтианса» Роберто Мойзеса. На 21-летнего игрока также претендуют несколько бразильских клубов. Но ЦСКА готов предложить за Мойзеса 2 млн долларов, купив 50 процентов прав на него. Ранее появлялась информация, что за Мойзесом следит «Спартак».