ЦСКА может перехватить у «Спартака» 21-летнего игрока «Коринтианса»
Сегодня, 00:49 | Источник: https://www.meutimao.com.br/noticia/234639/apos-trocar-de-agente-moises-vira-queridinho-do-mercado-e-timao-recebe-oferta-de-r-7-milhoes | Редакция: Сергей Иванов
ЦСКА может перехватить у «Спартака» защитника «Коринтианса» Роберто Мойзеса. На 21-летнего игрока также претендуют несколько бразильских клубов. Но ЦСКА готов предложить за Мойзеса 2 млн долларов, купив 50 процентов прав на него. Ранее появлялась информация, что за Мойзесом следит «Спартак».
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жаль негритёнка....
П.С. Хотя фраза "перехватить у спартака" смешная.