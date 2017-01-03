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ЦСКА может перехватить у «Спартака» 21-летнего игрока «Коринтианса»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Спартак М, Коринтианс
Сегодня, 00:49 | Источник: https://www.meutimao.com.br/noticia/234639/apos-trocar-de-agente-moises-vira-queridinho-do-mercado-e-timao-recebe-oferta-de-r-7-milhoes | Редакция: Сергей Иванов

ЦСКА может перехватить у «Спартака» защитника «Коринтианса» Роберто Мойзеса. На 21-летнего игрока также претендуют несколько бразильских клубов. Но ЦСКА готов предложить за Мойзеса 2 млн долларов, купив 50 процентов прав на него. Ранее появлялась информация, что за Мойзесом следит «Спартак».

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