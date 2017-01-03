Гудель, которым интересовался «Зенит», перейдет в «Тянцзинь Тэда»
Сегодня, 01:11 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Аякса» Неманья Гудель в ближайшее время станет игроком клуба китайской Суперлиги «Тяньцзинь Тэда».
25-летний хавбек сборной Сербии подпишет трехлетний контракт с ежегодной зарплатой 5 млн евро.
Напомним, ранее сообщалось, что Гуделем интересуется петербургский «Зенит».
Другие материалы по теме:
00:35 Слухи Вида может сменить киевское «Динамо» на «Бешикташ» 1
00:20 Слухи «Лилль» может арендовать Батшуайи 0
Вчера
20:51 Слухи Шкулетич может уйти из «Локомотива» 9
20:25 Слухи Дебюши покинет «Арсенал» зимой 3
17:48 Слухи Гальярдини завтра пройдет медосмотр в «Интере» 7
16:42 Слухи Фото Киевское «Динамо» готово отпустить Ярмоленко за 22 млн евро 23
15:57 Слухи Джилардино может перейти в «Бари» 1
14:33 Слухи Фото «Реал» попытается подписать Вайгля 9
Или войдите через