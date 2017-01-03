Тольян может перейти из «Хоффенхайма» в «Наполи» за 7 млн евро
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Хоффенхайм, Наполи, Тольян Джереми
Сегодня, 02:25 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Хоффенхайма» Джереми Тольян в январе может стать игроком «Наполи».
По информации источника, за 22-летнего футболиста, которым также интересуются «Ювентус», «Милан», «Эвертон» и «Монако», придется заплатить около 7 млн евро.
Напомним, «Наполи» также был заинтересован в трансфере хавбека киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко.
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