Тольян может перейти из «Хоффенхайма» в «Наполи» за 7 млн евро

Защитник «Хоффенхайма» Джереми Тольян в январе может стать игроком «Наполи».

По информации источника, за 22-летнего футболиста, которым также интересуются «Ювентус», «Милан», «Эвертон» и «Монако», придется заплатить около 7 млн евро.

Напомним, «Наполи» также был заинтересован в трансфере хавбека киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко.