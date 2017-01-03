«Вильярреал» расторгнет контракт с Йокичем
Сегодня, 02:42 | Источник: ФК "Вильярреал" | Фото: Твиттер ФК "Вильярреал" | Редакция: Павел Молочный
Защитник сборной Словении Боян Йокич покинет «Вильярреал», цвета которого защищал с 2013 года.
Официальный сайт «Вильярреала» сообщает, что клуб и футболист пришли к обоюдному согласию досрочно прекратить контракт Йокича, который истекал летом 2017 года. Таким образом, 30-летний защитник станет свободным агентом в зимнее трансферное окно.
#CVFNews | Bojan Jokic se desvincula del Villarreal CF. ¡Gracias por todo y buena suerte! 👍 https://t.co/r0Zfka4B0u pic.twitter.com/q7gLIAjhg2
— Villarreal CF (@VillarrealCF) 2 января 2017 г.
Ранее, полузащитник московского «Спартака» Джано заявил, что в 2016 году мог стать игроком «Вильярреала».
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