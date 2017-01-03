«Вильярреал» расторгнет контракт с Йокичем

Защитник сборной Словении Боян Йокич покинет «Вильярреал», цвета которого защищал с 2013 года.

Официальный сайт «Вильярреала» сообщает, что клуб и футболист пришли к обоюдному согласию досрочно прекратить контракт Йокича, который истекал летом 2017 года. Таким образом, 30-летний защитник станет свободным агентом в зимнее трансферное окно.

Ранее, полузащитник московского «Спартака» Джано заявил, что в 2016 году мог стать игроком «Вильярреала».