Конте: «Терри очень важен для нас, даже когда не играет»
Сегодня, 03:17 | Источник: ФК "Челси" | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил большое влияние на команду защитника «синих» Джона Терри:
«Я также хочу отметить Джона Терри, потому что он очень важен для нас, даже когда не выходит на поле. Он играет большую роль для команды на тренировках и в раздевалке, и я хочу поблагодарить его, потому что его поддержка очень важна».
Напомним, 36-летний футболист недавно восстановился после травмы.
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