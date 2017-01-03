Конте: «Терри очень важен для нас, даже когда не играет»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил большое влияние на команду защитника «синих» Джона Терри:

«Я также хочу отметить Джона Терри, потому что он очень важен для нас, даже когда не выходит на поле. Он играет большую роль для команды на тренировках и в раздевалке, и я хочу поблагодарить его, потому что его поддержка очень важна».

Напомним, 36-летний футболист недавно восстановился после травмы.