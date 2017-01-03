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«Палермо» претендует на Кассано

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Палермо, Сампдория, Кассано Антонио
Сегодня, 03:38 | Источник: Tuttosport.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Сампдории» Антонио Кассано этой зимой может перейти в «Палермо».

Отметим, что в текущем сезоне 34-летний форвард не сыграл ни одного матча.

Напомним, легенда «Ромы» Франческо Тотти ранее заявил, что считает Кассано лучшим игроком, вместе с которым ему довелось сыграть за одну команду. Антонио Кассано выступал за «Рому» с 2001 по 2006 год.

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