«Арсенал» предложит «Ювентусу» 28 млн фунтов за Пьянича

Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.

Сообщается, что за 26-летнего хавбека, в котором «Арсенал» видит замену травмированному Санти Касорле, «канониры» готовы отдать 28 млн фунтов. Однако, в Турине это предложение скорее всего будет отклонено, после того как «Ювентус» не смог подписать бельгийскоко полузащитника Акселя Витселя.

В нынешнем сезоне Серии A на счету Пьянича 5 голов и 4 голевых паса за 13 матчей.