«Арсенал» предложит «Ювентусу» 28 млн фунтов за Пьянича
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Ювентус, Пьянич Миралем
Сегодня, 03:53 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Павел Молочный
Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.
Сообщается, что за 26-летнего хавбека, в котором «Арсенал» видит замену травмированному Санти Касорле, «канониры» готовы отдать 28 млн фунтов. Однако, в Турине это предложение скорее всего будет отклонено, после того как «Ювентус» не смог подписать бельгийскоко полузащитника Акселя Витселя.
В нынешнем сезоне Серии A на счету Пьянича 5 голов и 4 голевых паса за 13 матчей.
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