«Реал» летом планирует купить Алли

Мадридский «Реал» нацелился на хавбека «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли, и готовит серьезное предложение для летнего трансфера игрока.

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник забил 8 голов и сделал 1 голевой пас за 18 матчей английской Премьер-лиги.

Напомним, наставник «шпор» Маурисио Почеттино согласился с мнением, что Алли стоит 50 млн фунтов стерлингов.