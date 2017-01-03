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«Реал» летом планирует купить Алли

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Тоттенхэм, Алли Деле
Сегодня, 04:09 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Мадридский «Реал» нацелился на хавбека «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли, и готовит серьезное предложение для летнего трансфера игрока.

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник забил 8 голов и сделал 1 голевой пас за 18 матчей английской Премьер-лиги.

Напомним, наставник «шпор» Маурисио Почеттино согласился с мнением, что Алли стоит 50 млн фунтов стерлингов.

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