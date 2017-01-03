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Смолов совершил прыжок в воду с крутого обрыва

Соккер.Ру // Россия: игроки, Краснодар, Смолов Федор
Сегодня, 04:27 | Источник: Инстаграм Фёдора Смолова | Редакция: Павел Молочный

Форвард «Краснодара» Фёдор Смолов проводит свой отпуск на острове Сен-Бартелеми в Карибском море.

На своей странице в Instagram Смолов поделился видеозаписью, на которой запечатлен прыжок футболиста в воду с обрыва.

 

Лёгкий dive,как вы любите!) #сновымгодом#fuckingloveit#бимбатакая

Видео опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

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