Смолов совершил прыжок в воду с крутого обрыва
Сегодня, 04:27 | Источник: Инстаграм Фёдора Смолова | Редакция: Павел Молочный
Форвард «Краснодара» Фёдор Смолов проводит свой отпуск на острове Сен-Бартелеми в Карибском море.
На своей странице в Instagram Смолов поделился видеозаписью, на которой запечатлен прыжок футболиста в воду с обрыва.
Другие материалы по теме:
02:00 Фото Кокорин встретился в Сингапуре с Рибери 10
Вчера
00:27 Официально Джамалутдинов покинул «Анжи» 15
01 января 2017
18:53 «Рубин» отзаявил Девича 9
31 декабря 2016
Станислав Горин
Новогодние пожелания от звезд российского футбола и удивительные приключения капитана «Спартака» в Санкт-Петербурге – на «Соккер.ру»!
30 декабря 2016
Или войдите через