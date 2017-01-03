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«Галатасарай» заинтересован в покупке Мельгарехо

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Спартак М, Галатасарай, Мельгарехо Лоренцо
Сегодня, 04:48 | Источник: fotospor.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник московского «Спартака» Лоренцо Мельгарехо оказался в сфере интересов «Галатасарая».

В нынешнем сезоне российского чемпионата на счету 26-летнего парагвайца 1 гол за 14 матчей, в большинстве из которых Мельгарехо выходил на замену.

Напомним, «Галатасарай» ранее проявлял интерес к защитнику красно-белых Сальваторе Боккетти, но сделка по 30-летнему футболисту не состоялась.

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