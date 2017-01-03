«Галатасарай» заинтересован в покупке Мельгарехо

Полузащитник московского «Спартака» Лоренцо Мельгарехо оказался в сфере интересов «Галатасарая».

В нынешнем сезоне российского чемпионата на счету 26-летнего парагвайца 1 гол за 14 матчей, в большинстве из которых Мельгарехо выходил на замену.

Напомним, «Галатасарай» ранее проявлял интерес к защитнику красно-белых Сальваторе Боккетти, но сделка по 30-летнему футболисту не состоялась.