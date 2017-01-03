Конте: «„Тоттенхэм“ мог взять титул в прошлом сезоне, а теперь они стали еще сильнее»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом»:

«Они любят играть от обороны и активно прессинговать, когда ты владеешь мячом. Мы должны очень хорошо подготовиться к этой встрече, потому что это будет очень тяжелый матч, как для нас, так и для них. У „Тоттенхэма“ отличная команда. В прошлом сезоне они могли выиграть титул, а в этом сезоне стали ещё сильнее. Нет сомнений, что мы увидим хорошую игру.

У нас есть всего 3 дня на подготовку к этому матчу, но мы уже проделали большую работу, и нам это сейчас пригодится, поскольку у нас нет необходимого времени для полноценной подготовки к матчу».

Также наставник «Челси» отметил важность защитника Джона Терри для команды.