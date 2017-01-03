МЮ отклонил предложение «Эвертона» по Шнейдерлину

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Эвертона» по хавбеку Моргану Шнейдерлину, за которого ливерпульский клуб предложил 19 млн фунтов.

По информации источника, «манкунианцы» хотят отбить сумму в 24 млн фунтов, которую они заплатили за Шнейдерлина «Саутгемптону».

Напомним, что 27-летним полузащитником интересуется «Ювентус».