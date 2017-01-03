МЮ отклонил предложение «Эвертона» по Шнейдерлину
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Эвертон, Шнейдерлин Морган
Сегодня, 05:29 | Источник: Guardian.co.uk | Редакция: Павел Молочный
«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Эвертона» по хавбеку Моргану Шнейдерлину, за которого ливерпульский клуб предложил 19 млн фунтов.
По информации источника, «манкунианцы» хотят отбить сумму в 24 млн фунтов, которую они заплатили за Шнейдерлина «Саутгемптону».
Напомним, что 27-летним полузащитником интересуется «Ювентус».
Другие материалы по теме:
04:48 Слухи «Галатасарай» заинтересован в покупке Мельгарехо 1
04:09 Слухи «Реал» летом планирует купить Алли 1
03:38 Слухи «Палермо» претендует на Кассано 0
03:01 Слухи «Эвертон» хочет купить Мертенса за 12 млн фунтов 2
00:35 Слухи Вида может сменить киевское «Динамо» на «Бешикташ» 2
00:20 Слухи «Лилль» может арендовать Батшуайи 0
Вчера
20:51 Слухи Шкулетич может уйти из «Локомотива» 9
Или войдите через