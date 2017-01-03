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Рейнгольд: «В „Спартаке“ хотелось бы видеть игрока уровня Витселя»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Зенит, Рейнгольд Валерий
Сегодня, 05:45 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд полагает, что игрока красно-белых Ромуло в центре поля долже заменить футболист уровня хавбека «Зенита» Акселя Витселя, который в скором времени официально станет игроком «Тянцзинь Сунцзян»:

«[Ромуло] надо отпускать. У человека нет желания играть в „Спартаке“. Не вписался в коллектив. Каждому свое. Я ему желаю успехов и здоровья. Парень по-хорошему скромный. В отдельных играх проявлял себя очень здорово. Но своим в „Спартаке“ не стал.

Среднюю линию нужно укреплять. Но это стоит денег. Хотелось бы видеть футболиста уровня Акселя Витселя в „Спартаке“. Он бы помог Денису Глушакову в центре поля. Найдут такого игрока – все в центре поля будет в порядке».

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