Рейнгольд: «В „Спартаке“ хотелось бы видеть игрока уровня Витселя»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд полагает, что игрока красно-белых Ромуло в центре поля долже заменить футболист уровня хавбека «Зенита» Акселя Витселя, который в скором времени официально станет игроком «Тянцзинь Сунцзян»:

«[Ромуло] надо отпускать. У человека нет желания играть в „Спартаке“. Не вписался в коллектив. Каждому свое. Я ему желаю успехов и здоровья. Парень по-хорошему скромный. В отдельных играх проявлял себя очень здорово. Но своим в „Спартаке“ не стал.

Среднюю линию нужно укреплять. Но это стоит денег. Хотелось бы видеть футболиста уровня Акселя Витселя в „Спартаке“. Он бы помог Денису Глушакову в центре поля. Найдут такого игрока – все в центре поля будет в порядке».