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Дохерти: «Если бы Моуриньо был сделан из шоколада, то съел бы сам себя»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе
Сегодня, 06:19 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» в 70-х годах прошлого века Томми Дохерти оценил работу действующего наставника МЮ Жозе Моуриньо:

«Победная серия МЮ? Он хорошо поработал, но если бы он был сделан из шоколада, то съел бы сам себя. И взгляните, сколько денег он потратил. Фергюсон продал Погба где-то за миллион фунтов, а они заплатили около девятисот (прим. - за Поля Погба МЮ заплатил „Ювентусу“ 89 млн фунтов), чтобы его вернуть. Хороший бизнес, не так ли?»

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