Дохерти: «Если бы Моуриньо был сделан из шоколада, то съел бы сам себя»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» в 70-х годах прошлого века Томми Дохерти оценил работу действующего наставника МЮ Жозе Моуриньо:

«Победная серия МЮ? Он хорошо поработал, но если бы он был сделан из шоколада, то съел бы сам себя. И взгляните, сколько денег он потратил. Фергюсон продал Погба где-то за миллион фунтов, а они заплатили около девятисот (прим. - за Поля Погба МЮ заплатил „Ювентусу“ 89 млн фунтов), чтобы его вернуть. Хороший бизнес, не так ли?»