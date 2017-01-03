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Билич: «Пайет, безусловно, лучший игрок „Вест Хэма“, и мы хотим его удержать»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Вест Хэм, Билич Славен , Пайет Димитри
Сегодня, 06:35 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич после матча 20-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:2) заявил, что клуб попытается сохранить полузащитника Димитри Пайета в команде:

«Мы хотим сохранить наших лучших игроков. Он, безусловно, наш лучший футболист, и мы хотим удержать его. Он хорошо играет. В последнее время он действительно хорошо играет. Сегодня он проделал большую работу».

Напомним, что на 29-летнего французского хавбека претендуют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Марсель».

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