Билич: «Пайет, безусловно, лучший игрок „Вест Хэма“, и мы хотим его удержать»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич после матча 20-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:2) заявил, что клуб попытается сохранить полузащитника Димитри Пайета в команде:

«Мы хотим сохранить наших лучших игроков. Он, безусловно, наш лучший футболист, и мы хотим удержать его. Он хорошо играет. В последнее время он действительно хорошо играет. Сегодня он проделал большую работу».

Напомним, что на 29-летнего французского хавбека претендуют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Марсель».