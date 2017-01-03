Ибрагимович уже забил больше голов в 2016/17, чем любой игрок МЮ за весь прошлый сезон

Гол нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича в ворота «Вест Хэма» в матче 20-го тура АПЛ (2:0) стал для 35-летнего форварда 18-м в сезоне за МЮ. Это на 1 больше числа мячей, забитых Антони Марсьялем за «манкунианцев» за весь прошлый сезон.