Анчелотти: «То, что Конте делает в "Челси, является чем-то исключительным»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти высоко оценивает работу Антонио Конте на посту навставника «Челси»:

«То, что Конте делает в „Челси“, является чем-то исключительным. У Антонио есть решительность, идеи, индивидуализм и опыт. Сейчас он матерый тренер, и я действительно рад за него».