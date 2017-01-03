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Анчелотти: «То, что Конте делает в "Челси, является чем-то исключительным»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Челси, Анчелотти Карло , Конте Антонио
Сегодня, 07:20 | Источник: As.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти высоко оценивает работу Антонио Конте на посту навставника «Челси»:

«То, что Конте делает в „Челси“, является чем-то исключительным. У Антонио есть решительность, идеи, индивидуализм и опыт. Сейчас он матерый тренер, и я действительно рад за него».

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