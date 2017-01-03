Мата: «Моуриньо сказал мне просто попытаться забить гол, создать опасный момент»
Сегодня, 07:39 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, забивший гол «Вест Хэму» в матче 20-го тура АПЛ (2:0), прокомментировал итог встречи:
«Нам необходимо выигрывать. Мы знали о результатах своих соперников. Поэтому нам нужно было получить три очка.
Что сказал мне Моуриньо? Просто попытаться забить, попытаться что-нибудь создать. Между защитниками было некоторое пространство, и я пытался создавать какие-то моменты. При помощи всей команды мы одержали победу и продолжаем делать результат».
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