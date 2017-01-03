Черышев и другие игроки «Вильярреала» навестили больных детей
Сегодня, 07:56 | Источник: Инстаграм Дениса Черышева | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев поучаствовал в благотворительной акции. Российский футболист вместе с партнерами по команде навестили детей в больнице Кастельона, вручили им подарки и пообщались.
Другие материалы по теме:
31 декабря 2016
15 декабря 2016
14 декабря 2016
13 декабря 2016
03 декабря 2016
01 декабря 2016
25 ноября 2016
19:41 Комличенко: «Не хочу возвращаться в „Краснодар“, чтобы сидеть на лавке, хочу стать конкурентом Смолова» 6
Или войдите через