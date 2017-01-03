Черышев и другие игроки «Вильярреала» навестили больных детей

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев поучаствовал в благотворительной акции. Российский футболист вместе с партнерами по команде навестили детей в больнице Кастельона, вручили им подарки и пообщались.

🎁 👼🙏 Фото опубликовано Denis Cheryshev (@cheryshev90) Янв 2 2017 в 7:50 PST