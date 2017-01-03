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Черышев и другие игроки «Вильярреала» навестили больных детей

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Наши за рубежом, Вильярреал, Черышев Денис
Сегодня, 07:56 | Источник: Инстаграм Дениса Черышева | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев поучаствовал в благотворительной акции. Российский футболист вместе с партнерами по команде навестили детей в больнице Кастельона, вручили им подарки и пообщались.

 

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Фото опубликовано Denis Cheryshev (@cheryshev90)

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