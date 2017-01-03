Тавеккио: «Нам необходимо возродить миланские клубы»

Глава Итальянской федерации футбола (FIGC) Карло Тавеккио надеется, что «Интер» и «Милан» вернут утраченные позиции в местном чемпионате:

«Итальянский футбол не переживает кризис.

В первую очередь нам необходимо возродить миланские клубы.

„Интер“ пока впереди „Милана“, они находятся в лучшей позиции, ведь у них есть организованная структура и большие инвестиции.

У „Милана“ будет шанс восстановить свое величие, если в клубе останется прежнее руководство.

Миланские клубы не должны пропадать со сцены, на которой сейчас солирует „Ювентус“. Но если миланским клубам удастся сделать то, что они должны сделать, то вскоре у „Ювентуса“ появятся новые конкуренты».