Тавеккио: «Нам необходимо возродить миланские клубы»
Сегодня, 08:29 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Глава Итальянской федерации футбола (FIGC) Карло Тавеккио надеется, что «Интер» и «Милан» вернут утраченные позиции в местном чемпионате:
«Итальянский футбол не переживает кризис.
В первую очередь нам необходимо возродить миланские клубы.
„Интер“ пока впереди „Милана“, они находятся в лучшей позиции, ведь у них есть организованная структура и большие инвестиции.
У „Милана“ будет шанс восстановить свое величие, если в клубе останется прежнее руководство.
Миланские клубы не должны пропадать со сцены, на которой сейчас солирует „Ювентус“. Но если миланским клубам удастся сделать то, что они должны сделать, то вскоре у „Ювентуса“ появятся новые конкуренты».
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