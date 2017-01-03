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Маркизио: «Не стоит забывать, что „Порту“ - постоянный участник Лиги чемпионов»

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Порту, Маркизио Клаудио
Сегодня, 08:39 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился ожиданиями от соперничества с «Порту» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Мы довольны жеребьевкой, ведь нам могли достаться команды, которые на бумаге выглядят более сильными, но нам не стоит забывать, что „Порту“ - постоянный участник Лиги чемпионов.

Они всегда хорошо выступают в этом турнире, у них в составе всегда есть талантливые игроки, которые ежегодно переходят в большие клубы, поэтому нам нужно быть осторожными.

„Порту“ - техничная команда, но они также сильны физически, поэтому легко нам не будет. Простых матчей на стадии плей-офф не бывает.

Хорошо, что первый матч мы проведем на выезде, а ответный - на домашнем стадионе».

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