Маркизио: «Не стоит забывать, что „Порту“ - постоянный участник Лиги чемпионов»

Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился ожиданиями от соперничества с «Порту» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Мы довольны жеребьевкой, ведь нам могли достаться команды, которые на бумаге выглядят более сильными, но нам не стоит забывать, что „Порту“ - постоянный участник Лиги чемпионов.

Они всегда хорошо выступают в этом турнире, у них в составе всегда есть талантливые игроки, которые ежегодно переходят в большие клубы, поэтому нам нужно быть осторожными.

„Порту“ - техничная команда, но они также сильны физически, поэтому легко нам не будет. Простых матчей на стадии плей-офф не бывает.

Хорошо, что первый матч мы проведем на выезде, а ответный - на домашнем стадионе».