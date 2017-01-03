Хесус Навас ведёт переговоры с «Севильей»

Полузащитник «Манчестер Сити» Хесус Навас, контракт которого с «горожанами» истекает ближайшим летом, изучает варианты для дальнейшего трудоустройства.

Сообщается, что игрок может вернуться в «Севилью», цвета которой он защищал до перехода в «Сити», и уже ведет переговоры с испанским клубом.

Ранее сообщалось, что в услугах 31-летнего хавбека также заинтересованы «Фенербахче» и «Рома».