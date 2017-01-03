Хесус Навас ведёт переговоры с «Севильей»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Севилья, Навас Хесус
Сегодня, 09:00 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Манчестер Сити» Хесус Навас, контракт которого с «горожанами» истекает ближайшим летом, изучает варианты для дальнейшего трудоустройства.
Сообщается, что игрок может вернуться в «Севилью», цвета которой он защищал до перехода в «Сити», и уже ведет переговоры с испанским клубом.
Ранее сообщалось, что в услугах 31-летнего хавбека также заинтересованы «Фенербахче» и «Рома».
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