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Хесус Навас ведёт переговоры с «Севильей»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Севилья, Навас Хесус
Сегодня, 09:00 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Манчестер Сити» Хесус Навас, контракт которого с «горожанами» истекает ближайшим летом, изучает варианты для дальнейшего трудоустройства.

Сообщается, что игрок может вернуться в «Севилью», цвета которой он защищал до перехода в «Сити», и уже ведет переговоры с испанским клубом.

Ранее сообщалось, что в услугах 31-летнего хавбека также заинтересованы «Фенербахче» и «Рома».

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