По информации итальянской прессы, нападающий «Ромы» Хуан Итурбе продолжит карьеру в «Торино».

Сообщается, что клубы согласовали переход 23-летнего футболиста, и завтра Итурбе пройдет медосмотр в Турине.

Игрок сорной Парагвая перейдет в стан «быков» на правах аренды с правом последующего выкупа.

«Торино» до конца сезона будет платить Итурбе его жалование (1.2 млн евро в год), а летом сможет выкупить контракт футболиста за 12.5 млн еврo.

Напомним, что интерес к Итурбе также проявлял «Зенит».