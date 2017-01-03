Итурбе продолжит карьеру в «Торино»
Сегодня, 09:11 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянской прессы, нападающий «Ромы» Хуан Итурбе продолжит карьеру в «Торино».
Сообщается, что клубы согласовали переход 23-летнего футболиста, и завтра Итурбе пройдет медосмотр в Турине.
Игрок сорной Парагвая перейдет в стан «быков» на правах аренды с правом последующего выкупа.
«Торино» до конца сезона будет платить Итурбе его жалование (1.2 млн евро в год), а летом сможет выкупить контракт футболиста за 12.5 млн еврo.
Напомним, что интерес к Итурбе также проявлял «Зенит».
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