Моуриньо хочет, чтобы Шнейдерлин перешёл в «Интер»

Как сообщает пресса, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отказался отпускать полузащитника «красных дьяволов» Моргана Шнейдерлина в «Эвертон» за 19 млн фунтов, так как Особенный не хочет усилять конкурентов по АПЛ.

Сообщается, что португальский специалист заинтересован в том, чтобы француз перешел в «Интер» или другой клуб за пределами Англии.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересован «Ювентус».