Моуриньо хочет, чтобы Шнейдерлин перешёл в «Интер»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Эвертон, Интер, Шнейдерлин Морган, Моуриньо Жозе
Сегодня, 09:46 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Как сообщает пресса, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отказался отпускать полузащитника «красных дьяволов» Моргана Шнейдерлина в «Эвертон» за 19 млн фунтов, так как Особенный не хочет усилять конкурентов по АПЛ.
Сообщается, что португальский специалист заинтересован в том, чтобы француз перешел в «Интер» или другой клуб за пределами Англии.
Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересован «Ювентус».
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