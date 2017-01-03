Рейтинг@Mail.ru

Моуриньо хочет, чтобы Шнейдерлин перешёл в «Интер»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Эвертон, Интер, Шнейдерлин Морган, Моуриньо Жозе
Сегодня, 09:46 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Как сообщает пресса, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отказался отпускать полузащитника «красных дьяволов» Моргана Шнейдерлина в «Эвертон» за 19 млн фунтов, так как Особенный не хочет усилять конкурентов по АПЛ.

Сообщается, что португальский специалист заинтересован в том, чтобы француз перешел в «Интер» или другой клуб за пределами Англии.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересован «Ювентус».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:37
ответ пользователю xiz (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
xiz
Сегодня 10:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:49 Слухи «Бейджин Гуоань» предложил «Кристал Пэлас» 40 млн фунтов за Бентеке 0
09:11 Слухи Итурбе продолжит карьеру в «Торино» 0
09:00 Слухи Хесус Навас ведёт переговоры с «Севильей» 0
05:29 Слухи МЮ отклонил предложение «Эвертона» по Шнейдерлину 1
04:48 Слухи «Галатасарай» заинтересован в покупке Мельгарехо 5
04:09 Слухи «Реал» летом планирует купить Алли 3
03:53 Слухи «Арсенал» предложит «Ювентусу» 28 млн фунтов за Пьянича 2
03:38 Слухи «Палермо» претендует на Кассано 0
03:01 Слухи «Эвертон» хочет купить Мертенса за 12 млн фунтов 3
02:25 Слухи Тольян может перейти из «Хоффенхайма» в «Наполи» за 7 млн евро 1
все материалы по этой теме
Турниры