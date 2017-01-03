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Каррагер: «Нынешний „Тоттенхэм“ сильнее прошлогоднего»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Тоттенхэм, Каррагер Джейми, Алли Деле, Кейн Харри
Сегодня, 10:00 | Источник: ninetyminutesonline.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что чемпионские амбиции «Тоттенхэма» зависят от двух игроков - полузащитника Деле Алли и нападающего Харри Кейна:

«Нынешний „Тоттенхэм“ сильнее прошлогоднего. Они набрали на 4 очка больше, чем за аналогичный отрезок в прошлом сезоне, их молодежь окрепла.

Но отставание от „Челси“ должно их тревожить. Если они думают о победе в АПЛ, им нужно обыгрывать „синих“, ведь отрыв от них составляет 10 очков.

Деле Алли и Харри Кейн очень близки к статусам суперзвезд. Они очень близки к тому, чтобы называться одними из лучших игроков лиги. Если они сделают этот шаг, то этот фактор может помочь „Тоттенхэму“ в борьбе за титул».

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