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Джеррард: «В „Тоттенхэме“ или „Челси“ Баркли бы летал»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Эвертон, Тоттенхэм, Челси, Джеррард Стивен, Баркли Росс
Сегодня, 10:17 | Источник: standard.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард считает, что полузащитнику «Эвертона» Россу Баркли следует задуматься о переходе в другой клуб: 

«Если Баркли перейдет в „Тоттенхэм“ или „Челси“, он начнет там летать, и все болельщики „Эвертона“ будут недоумевать: „Зачем мы продали его?“

Если посмотреть на ситуацию с позиции эгоизма, то Россу нужно делать то, что будет лучше для него - менять клубную прописку».

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