Джеррард: «В „Тоттенхэме“ или „Челси“ Баркли бы летал»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард считает, что полузащитнику «Эвертона» Россу Баркли следует задуматься о переходе в другой клуб:

«Если Баркли перейдет в „Тоттенхэм“ или „Челси“, он начнет там летать, и все болельщики „Эвертона“ будут недоумевать: „Зачем мы продали его?“

Если посмотреть на ситуацию с позиции эгоизма, то Россу нужно делать то, что будет лучше для него - менять клубную прописку».