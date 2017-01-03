Ринкон сменил «Дженоа» на «Ювентус»

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что бывший полузащитник «Дженоа» Томас Ринкон официально стал игроком «Старой синьоры».

28-летний хавбек обошелся «бьянконери» в 8 млн евро, еще 1 млн евро предусмотрен в качестве бонусов в случае успешных выступлений венесуэльца.

Ринкон поставил подпись под контрактом с «Ювентусом». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2020 года.