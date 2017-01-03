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Ринкон сменил «Дженоа» на «Ювентус»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферы, Ювентус, Дженоа, Ринкон Томас
Сегодня, 10:59 | Источник: ФК "Ювентус" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что бывший полузащитник «Дженоа» Томас Ринкон официально стал игроком «Старой синьоры».

28-летний хавбек обошелся «бьянконери» в 8 млн евро, еще 1 млн евро предусмотрен в качестве бонусов в случае успешных выступлений венесуэльца.

Ринкон поставил подпись под контрактом с «Ювентусом». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2020 года.

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