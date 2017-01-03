«Рубин» поблагодарил Девича за годы, проведённые в команде
Сегодня, 11:05 | Источник: ФК "Рубин" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Рубина» подтвердила, что нападающий Марко Девич больше не является игроком казанцев:
«31 декабря 2016 года срок контракта нападающего Марко Девича подошел к концу. Футбольный клуб „Рубин“ искренне благодарит Марко за его работу и преданность команде. От всей души желаем нападающему удачи в дальнейшей карьере».
Напомним, что ранее «Рубин» исключил 33-летнего украинца из заявки на сезон.
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