«Рубин» поблагодарил Девича за годы, проведённые в команде

Пресс-служба «Рубина» подтвердила, что нападающий Марко Девич больше не является игроком казанцев:

«31 декабря 2016 года срок контракта нападающего Марко Девича подошел к концу. Футбольный клуб „Рубин“ искренне благодарит Марко за его работу и преданность команде. От всей души желаем нападающему удачи в дальнейшей карьере».

Напомним, что ранее «Рубин» исключил 33-летнего украинца из заявки на сезон.