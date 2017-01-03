«Барселоне» понадобился 20-летний защитник «Аякса»
Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Аякс, Барселона, Санчес Дэвинсон
Сегодня, 11:17 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Центральный защитник «Аякса» Дэвинсон Санчес попал в сферу трансферных интересов «Барселоны».
Сообщается, что в услугах игрока лично заинтересован главный тренер «блаугранас» Луис Энрике, который попросил руководство клуба приобрести ему 20-летнего колумбийца, в нынешнем сезоне демонстрирующего замечательный футбол в составе «Аякса».
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