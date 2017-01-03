«Барселоне» понадобился 20-летний защитник «Аякса»

Центральный защитник «Аякса» Дэвинсон Санчес попал в сферу трансферных интересов «Барселоны».

Сообщается, что в услугах игрока лично заинтересован главный тренер «блаугранас» Луис Энрике, который попросил руководство клуба приобрести ему 20-летнего колумбийца, в нынешнем сезоне демонстрирующего замечательный футбол в составе «Аякса».