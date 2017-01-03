Анчелотти: «Роналду живёт ради футбола»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Анчелотти Карло , Зидан Зинедин , Роналду Криштиану
Сегодня, 11:30 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Бывший наставник «Реала» Карло Анчелотти, ныне возглавляющий «Баварию», поделился мнением об успехах нынешнего рулевого «сливочных» Зинедина Зидана и нападающего мадридцев Криштиану Роналду:
«Зидан стал чемпионом мира после победы в Лиге чемпионов, хотя некоторые считали, что из него не получится тренер.
Роналду? Это феномен, невероятный профессионал, который живет ради футбола и жертвует очень многим. Когда он играет на своем максимуме, то он способен на все, остановить его практически невозможно».
Другие материалы по теме:
Или войдите через
Так правильней.
Так правильней.
РоналдУ же это феномен симуляций в футболе.
РоналдУ же это феномен симуляций в футболе.
Он не может публично сказать о Роналду правду. Он не привык ругаться матом.
И опять поправка:-)))
РоналдУ же это феномен симуляций в футболе.
А финал мы все помним, его выиграли вообще благодаря левому голу.
Роналду же настоящий феномен, тут надо согласиться. Как феноменально он испарился из всех финалов прошедшего года.
Так правильней.