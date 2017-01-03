Анчелотти: «Роналду живёт ради футбола»

Бывший наставник «Реала» Карло Анчелотти, ныне возглавляющий «Баварию», поделился мнением об успехах нынешнего рулевого «сливочных» Зинедина Зидана и нападающего мадридцев Криштиану Роналду:

«Зидан стал чемпионом мира после победы в Лиге чемпионов, хотя некоторые считали, что из него не получится тренер.

Роналду? Это феномен, невероятный профессионал, который живет ради футбола и жертвует очень многим. Когда он играет на своем максимуме, то он способен на все, остановить его практически невозможно».