Рейтинг@Mail.ru

Анчелотти: «Роналду живёт ради футбола»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Анчелотти Карло , Зидан Зинедин , Роналду Криштиану
Сегодня, 11:30 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший наставник «Реала» Карло Анчелотти, ныне возглавляющий «Баварию», поделился мнением об успехах нынешнего рулевого «сливочных» Зинедина Зидана и нападающего мадридцев Криштиану Роналду:

«Зидан стал чемпионом мира после победы в Лиге чемпионов, хотя некоторые считали, что из него не получится тренер.

Роналду? Это феномен, невероятный профессионал, который живет ради футбола и жертвует очень многим. Когда он играет на своем максимуме, то он способен на все, остановить его практически невозможно».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 12:19, редактировал Сегодня 12:21
ответ пользователю KaZёL (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:15
ответ пользователю жменя семечек (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:10, редактировал Сегодня 12:15
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:04
ответ пользователю ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:04
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 12:01
ответ пользователю MALOVAR (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 11:59
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 11:59
ответ пользователю ismailka (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:58
ответ пользователю raptorGM (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:57
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 11:57
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 11:50
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 11:48
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 11:48
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 11:47
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 11:46
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 11:39
ответ пользователю MALOVAR (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 11:37
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 11:37
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 11:32
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:17 Джеррард: «В „Тоттенхэме“ или „Челси“ Баркли бы летал» 3
10:09 Венгер: «Задача „Арсенала“ - не отставать от „Челси“» 8
10:00 Каррагер: «Нынешний „Тоттенхэм“ сильнее прошлогоднего» 1
09:35 Эмери: «Уверен, что Ди Мария прибавит во второй половине сезона» 0
08:49 Агент: «Дзадза не перейдёт в „Валенсию“» 1
08:39 Маркизио: «Не стоит забывать, что „Порту“ - постоянный участник Лиги чемпионов» 0
08:29 Тавеккио: «Нам необходимо возродить миланские клубы» 1
08:14 Моуриньо: "Сможем победить «Ливерпуль», если на «Олд Траффорд будет 75 тысяч болельщиков» 14
06:19 Дохерти: «Если бы Моуриньо был сделан из шоколада, то съел бы сам себя» 1
05:14 Конте: «„Тоттенхэм“ мог взять титул в прошлом сезоне, а теперь они стали еще сильнее» 4
все материалы по этой теме
Турниры