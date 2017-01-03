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Кавани и ПСЖ близки к продлению контракта

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Контракты, ПСЖ, Кавани Эдинсон
Сегодня, 12:08 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Антон Белюсь

ПСЖ в ближайшее время объявит о продлении сотрудничества с нападающим команды Эдинсоном Кавани.

Нынешний контракт уругвайца с парижанами рассчитан до 2018 года, новое трудовое соглашение между сторонами увеличит этот срок еще на 2 сезона - до 2020 года.

Напомним, что «Тяньцзинь Сунцзян» предлагал ПСЖ 50 млн евро за Кавани, однако форвард не захотел переходить в чемпионат Китая.

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