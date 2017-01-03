Сарсания: «В 2016 году изменения в лучшую сторону были только в „Спартаке“»

Футбольный агент и функционер Константин Сарсания считает, что российские клубы не умеют грамотно тратить деньги:

«Может быть, разочарую поклонников футбола, но с точки зрения финансов изменений в лучшую сторону не вижу ни в одном клубе. Можно сказать, что есть команды, у которых стабильно высокий по меркам России бюджет - „Зенит“, „Спартак“, „Локомотив“ и „Рубин“. И то, из них только первые две борются (за победу в чемпионате), остальные, видите, даже бюджет не могут правильно расходовать.

Наверное, есть изменения в лучшую сторону только в „Спартаке“, но, опять же, говорить о том, что они стали тратить больше, нельзя. Думаю, Леонид Арнольдович (Федун) готов тратить больше, но его менеджмент не знает, как сделать это правильно.

Они активно покупают, но все эти трансферы для обоймы: Селихов на данный момент не сильнее Реброва, Джикия не сильнее никого из центральных защитников команды. Они все делают правильно, но хотелось бы еще значимый трансфер, который команду точно бы усилил».