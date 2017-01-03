Агуэро вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров «Манчестер Сити»

Поразив ворота «Бернли» в матче 20-го тура АПЛ, нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро вошел в тройку лучших бомбардиров «горожан» за всю историю клуба.

Теперь на счету аргентинца - 153 забитых мяча в футболке «Сити». Столько же забил за «горожан» Колин Белл, и это 3-й результат в истории манкунианской команды.

На втором месте в данной категории находится Томми Джонсон (166 голов). Лучшим же бомбардиром в истории «Сити» является Эрик Брук (177 мячей).