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Агуэро вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров «Манчестер Сити»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Манчестер Сити, Агуэро Серхио
Сегодня, 12:31 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Поразив ворота «Бернли» в матче 20-го тура АПЛ, нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро вошел в тройку лучших бомбардиров «горожан» за всю историю клуба.

Теперь на счету аргентинца - 153 забитых мяча в футболке «Сити». Столько же забил за «горожан» Колин Белл, и это 3-й результат в истории манкунианской команды.

На втором месте в данной категории находится Томми Джонсон (166 голов). Лучшим же бомбардиром в истории «Сити» является Эрик Брук (177 мячей).

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