Де Лаурентис поприветствовал Паволетти в «Наполи»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферы, Наполи, Паволетти Леонардо, Де Лаурентис Аурелио
Сегодня, 12:39 | Источник: твиттер Аурелио Де Лаурентиса | Редакция: Антон Белюсь
Еще один игрок «Дженоа» сменил клубную прописку.
Вслед за полузащитником Томасом Ринконом, который перешел в «Ювентус», команду покидает нападающий Леонардо Паволетти.
«Добро пожаловать, Леонардо», – написал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в своем «твиттере».
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