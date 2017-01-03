Де Лаурентис поприветствовал Паволетти в «Наполи»

Еще один игрок «Дженоа» сменил клубную прописку.

Вслед за полузащитником Томасом Ринконом, который перешел в «Ювентус», команду покидает нападающий Леонардо Паволетти.

«Добро пожаловать, Леонардо», – написал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в своем «твиттере».