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Гризманн: «Моё будущее? Почему-то Роналду, Месси или Бэйлу не задают такие вопросы»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Атлетико М, Гризманн Антуан, Роналду Криштиану, Месси Лионель, Бэйл Гарет
Сегодня, 12:51 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, которого многие СМИ сватают в «Манчестер Юнайтед», устал от вопросов о своем будущем:

«Как долго я планирую играть за „Атлетико“? Мне не нравятся такие вопросы. Почему-то Криштиану, Месси или Бэйлу не задают вопросы о том, что случится в следующем году, где они будут играть.

Я не хочу, чтобы и мне их задавали. Я счастлив в „Атлетико“ и получаю удовольствие от игры за этот клуб. Больше не задавайте мне вопросы, касающиеся моего будущего».

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