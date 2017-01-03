Пеньяранда перейдёт из «Удинезе» в «Малагу»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Удинезе, Малага, Пеньяранда Адальберто
Сегодня, 12:57 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Удинезе» Адальберто Пеньяранда близок к переходу в «Малагу».
Вчера венесуэльский футболист прибыл в Испанию, где прошел медобследование. О трансфере должно быть объявлено уже сегодня.
Напомним, что ранее у «Малаги» сменился главный тренер.
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