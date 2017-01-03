Пеньяранда перейдёт из «Удинезе» в «Малагу»

Нападающий «Удинезе» Адальберто Пеньяранда близок к переходу в «Малагу».

Вчера венесуэльский футболист прибыл в Испанию, где прошел медобследование. О трансфере должно быть объявлено уже сегодня.

Напомним, что ранее у «Малаги» сменился главный тренер.