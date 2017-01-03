«Спартак» не стал продавать Попова в «Трабзонспор» за 3 млн евро

«Спартак» и «Трабзонспор» пока не могут договориться о трансфере полузащитника Ивелина Попова в турецкий клуб.

Сообщается, что «Трабзонспор» предложил московскому клубу 3 млн евро за болгарского хавбека, однако «красно-белые» ответили на данное предложение отказом. Самому Попову при этом «бордово-голубые» были готовы платить 1.6 млн евро в год.

По информации источника, клубы продолжают переговоры.

Сам Попов ранее заявлял, что хочет остаться в «Спартаке» до конца сезона.