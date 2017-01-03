«Милан» не оставляет попыток заполучить нападающего «Эвертона» Деулофеу
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Милан, Деулофеу Жерар
Сегодня, 13:39 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
«Милан» не отказывается от идеи заполучить нападающего «Эвертона» Жерара Деулофеу.
Напомним, что накануне «ириски» отказались отпускать 22-летнего футболиста в итальянский клуб на правах аренды, однако «россонери» продолжают вести переговоры с агентом испанца, который горит желанием сменить клубную прописку, чтобы получать больше игрового времени.
Сообщается, что в ближайшие дни агент Деулофеу вылетит в Ливерпуль, где будет просить руководство «Эвертона» отпустить игрока в «Милан».
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