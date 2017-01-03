«Милан» не оставляет попыток заполучить нападающего «Эвертона» Деулофеу

«Милан» не отказывается от идеи заполучить нападающего «Эвертона» Жерара Деулофеу.

Напомним, что накануне «ириски» отказались отпускать 22-летнего футболиста в итальянский клуб на правах аренды, однако «россонери» продолжают вести переговоры с агентом испанца, который горит желанием сменить клубную прописку, чтобы получать больше игрового времени.

Сообщается, что в ближайшие дни агент Деулофеу вылетит в Ливерпуль, где будет просить руководство «Эвертона» отпустить игрока в «Милан».