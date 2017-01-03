Рейтинг@Mail.ru

Беленов может продолжить карьеру в «Рубине»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Анжи, Рубин, Беленов Александр
Сегодня, 14:31 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Голкипер «Анжи» Александр Беленов может продолжить карьеру в «Рубине».

По информации источника, переход в «Рубин» видится наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Беленова.

Напомним, что махачкалинский клуб уже делал заявление о том, что команду могут покинуть ведущие игроки.

Сообщается, что 30-летний вратарь может присоединиться к «Рубину» уже на первом сборе, который казанская команда проведет в Марбелье с 16 по 26 января. 

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 15:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:49
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
13:50 Слухи 20-летний форвард «Ривер Плейт» - в сфере трансферных интересов «Спартака» 8
13:16 Слухи «Спартак» не стал продавать Попова в «Трабзонспор» за 3 млн евро 14
10:37 Слухи «Марсель» отказался от приобретения Оздоева 10
10:27 Слухи «Рубин» предлагает «Трабзонспору» купить Сонга 6
00:49 Слухи ЦСКА может перехватить у «Спартака» 21-летнего игрока «Коринтианса» 70
Вчера
22:44 Агент: «Шкулетич не нужен Сёмину» 4
21:56 Слухи Луис Адриано пройдет медосмотр в «Спартаке» 10 или 11 января 97
20:37 Слухи Витсель заработает 80 млн евро за 4 года в Китае 65
18:51 Слухи Озтекин может перейти в «Рубин» 2
18:08 Слухи «Трабзонспор» заинтересовался Полозом 10
все материалы по этой теме
Турниры