Беленов может продолжить карьеру в «Рубине»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Анжи, Рубин, Беленов Александр
Сегодня, 14:31 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
Голкипер «Анжи» Александр Беленов может продолжить карьеру в «Рубине».
По информации источника, переход в «Рубин» видится наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Беленова.
Напомним, что махачкалинский клуб уже делал заявление о том, что команду могут покинуть ведущие игроки.
Сообщается, что 30-летний вратарь может присоединиться к «Рубину» уже на первом сборе, который казанская команда проведет в Марбелье с 16 по 26 января.
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