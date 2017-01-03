Голкипер «Анжи» Александр Беленов может продолжить карьеру в «Рубине».

По информации источника, переход в «Рубин» видится наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Беленова.

Напомним, что махачкалинский клуб уже делал заявление о том, что команду могут покинуть ведущие игроки.

Сообщается, что 30-летний вратарь может присоединиться к «Рубину» уже на первом сборе, который казанская команда проведет в Марбелье с 16 по 26 января.